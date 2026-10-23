В Роспотребнадзоре заявили, что «Стратус» не является новым штаммом коронавируса

Штамм «Стратус» вовсе не является новым вариантом коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Санврачи прокомментировали ситуацию с заболеваниями российских туристов в Казахстане.

Как сообщили в пресс-службе, вариант XFG известен медикам с 2025 года. Он находится под наблюдением международных и национальных органов здравоохранения.

В Роспотребнадзоре отметили, что не стоит самим определять штамм вируса или назначать себе лечение. При появлении кашля, боли в горле, слабости или затрудненного дыхания надо обратиться к врачу.

Ранее врач-терапевт Анастасия Тимощенко рассказала об основных особенностях штамма. Среди них — высокая заразность и поражение верхних дыхательных путей.