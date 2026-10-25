PSPB: одинокие люди сохраняют удовлетворенность жизнью не менее 11 лет

Люди без романтических отношений сохраняют высокий уровень удовлетворенности жизнью как минимум на протяжении 11 лет. Об этом сообщил «Сноб» со ссылкой на исследование в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

Ученые изучили данные наблюдений за 2930 не состоящими в браке немцами в возрасте от 18 до 36 лет в рамках «Немецкой семейной панели» с 2009 по 2021 год. Опрос показал, что девять из 10 респондентов были довольны жизнью на протяжении всего периода вне зависимости от возраста и потребности в партнере.

Элейн Хоан из Университета Торонто отметила, что наибольшее благополучие среди одиночек характерно для экстравертов с более высоким уровнем образования, полной занятостью и низким уровнем невротизма.