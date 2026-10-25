Психологи объяснили, что усталость после долгого общения связана с перегрузкой мозга данными

Усталость после долгого общения возникает из-за естественной перегрузки мозга данными. Об этом сообщило издание Pravda.Ru со ссылкой на специалистов.

Во время диалога нейросети мозга каждые две-три секунды анализируют мимику, тон голоса собеседника и подбирают ответ. Подобная нагрузка по энергозатратам сопоставима с быстрой ходьбой. Общение в компании от пяти человек резко ускоряет утомление, а спустя три часа непрерывной беседы точность реакций снижается примерно на 30%. При этом интровертам на восстановление ресурса требуется в два раза больше времени, отметило ИА «ПензаПресс».

Чтобы избежать социального истощения и раздражительности, эксперты советуют использовать технику «тихого окна» — провести 20 минут в полной тишине в отдельной комнате для перезагрузки мозга.