Диетолог Фильо рассказал о пользе одного яблока в день

Употребление всего одного яблока в день способно улучшить пищеварение, укрепить иммунитет и поддержать здоровье сердца. Об этом сообщил сайт mk.ru со ссылкой на диетолога Дурвала Рибаса Фильо и издание Terra.

Специалист пояснил, что яблоки богаты клетчаткой, которая нормализует работу кишечника и помогает дольше сохранять чувство сытости, способствуя контролю веса. Содержащиеся во фрукте антиоксиданты защищают клетки от повреждений, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, стимулируют синтез коллагена и ускоряют восстановление тканей.

Диетолог рекомендовал есть яблоки свежими или запеченными, поскольку в таком виде сохраняются ценные пищевые волокна. Яблочный сок эксперт назвал менее полезным продуктом.