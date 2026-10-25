Врач Мородер посоветовала смотреть на закат для улучшения сна

Наблюдение за заходом солнца помогает наладить ночной отдых и быстрее уснуть. Об этом сообщила врач София Родригес Мородер, передает mk.ru со ссылкой на Hola.

По словам специалиста, для естественного засыпания организму необходимы постепенное снижение температуры тела и уменьшение освещенности. Именно эти факторы запускают выработку мелатонина — гормона, регулирующего цикл сна и бодрствования.

Медик отметила, что яркие экраны гаджетов и телевизоров сбивают биологические часы. Чтобы облегчить засыпание, Мородер порекомендовала сделать привычкой просмотр заката из окна, с балкона или террасы, а также приглушать свет в комнате перед сном.