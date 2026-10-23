Подмосковный нарколог Холдин напомнил о важности диспансеризации для курильщиков

Во время Недели информирования о важности диспансеризации и профилактических осмотров специалисты Московского областного клинического наркологического диспансера рассказали, какие обследования необходимо проходить курильщикам. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин отметил, что независимо от стажа курения важно проверять состояние органов грудной клетки. Для этого проводят флюорографию или рентгенографию, которые помогают выявить туберкулез и другие изменения в легких.

Также курильщикам рекомендуют контролировать артериальное давление, делать ЭКГ и сдавать анализы на холестерин и глюкозу. По словам специалиста, употребление табака связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, образования тромбов и сахарного диабета.

«ЭКГ в покое помогает оценить сердечный ритм и выявить скрытую ишемию. Наконец, анализ крови на холестерин и глюкозу для употребляющих табак — это необходимость. У курильщиков атеросклероз, риск тромбов и сахарный диабет развиваются значительно чаще, поэтому эти показатели необходимо держать под контролем», — рассказал Виталий Холдин.

Начинать обследование следует с консультации терапевта. Врач оценит факторы риска, прослушает сердце и легкие и при необходимости направит пациента на дополнительную диагностику. Особое внимание требуется тем, кто давно курит или жалуется на постоянный кашель, одышку и нехватку воздуха.