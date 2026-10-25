Старейший мужчина Уэльса отметил 107-летие и раскрыл секрет долголетия

Считающийся старейшим мужчиной Уэльса Оуэн Файлер отпраздновал 107-летие и рассказал о своих привычках, передает Neva.Today со ссылкой на BBC.

Ветеран Второй мировой войны признался, что основу его рациона составляло традиционное блюдо фиш-энд-чипс — жареная рыба с картофелем. При этом долгожитель подчеркнул, что никогда не переедал.

По словам Файлера, особого секрета у него нет: он всегда вел правильный образ жизни и много работал. Мужчина родился в 1919 году, служил в Королевских уэльских фузилерах и военной полиции. У ветерана четверо детей, 10 внуков и 15 правнуков. Близкие юбиляра отметили, что он до сих пор сохраняет ежедневную дисциплину и бодрость духа.