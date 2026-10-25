Хирург Петров опроверг миф о развитии аппендицита из-за семечек

Шелуха от семечек и фруктовые косточки не вызывают аппендицит — научных доказательств такой связи нет. Об этом RT рассказал детский хирург Российской детской клинической больницы Дионисий Петров.

По словам врача, единой причины воспаления аппендикса медицина пока не установила. Закупорку его просвета чаще провоцируют увеличение лимфоидной ткани или плотные каловые массы, отметил сайт «АБН24».

Растительные частицы в отростке иногда обнаруживают, но они не являются доказанной причиной болезни. Нет подтверждений и того, что к недугу приводят физические нагрузки или бег.

Хирург отметил, что боль обычно начинается около пупка и переходит в правую нижнюю часть живота, возможны тошнота, рвота и повышение температуры. При стойкой или нарастающей боли, особенно у детей, необходимо сразу обращаться к врачу.