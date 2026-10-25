Невролог Мойсак заявила, что женщины страдают мигренью в 3,3 раза чаще мужчин

Около 25% женщин и 7,5% мужчин подвержены мигрени, при этом чаще всего заболевание проявляется в возрасте от 35 до 39 лет. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры нейронаук Новосибирского государственного университета Галина Мойсак.

По оценке кандидата медицинских наук, в России с подобной патологией живут порядка 30 миллионов граждан трудоспособного возраста — это около 20% работающего населения, отметил сайт pravda-nn.ru.

Невролог подчеркнула, что речь идет о серьезном неврологическом расстройстве, которое нарушает концентрацию внимания, зрение, речь, координацию и быстроту реакций. В итоге ухудшение самочувствия приводит к потере свыше 10% продуктивных рабочих дней в году.