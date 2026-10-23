Подмосковный врач Ровкина назвала 6 признаков увлечения подростков вейпами

В последние годы широкое распространение вейпов среди подростков стало серьезной угрозой для здравоохранения. О медицинских рисках курения и способах защиты детей рассказала заведующая педиатрическим отделением поликлиники № 3 Сергиево-Посадской больницы Наталья Ровкина.

При этом подростки зачастую мастерски маскируют свое увлечение, что затрудняет своевременное вмешательство родителей. Многие ошибочно полагают, что вейп безопаснее обычных сигарет.

Статистика показывает, что возраст первого знакомства с электронными сигаретами стремительно снижается: дети начинают пробовать их уже в 10–11 лет, подражая старшим товарищам или взрослым.

На самом деле при нагревании химических элементов выделяются токсические вещества и канцерогены, которые оказывают губительное воздействие на формирующийся детский организм.

Жидкости для электронных сигарет содержат глицерин и пропиленгликоль, которые при термическом воздействии трансформируются в опасные соединения. Эти вещества не выводятся из тканей, накапливаются в организме и могут провоцировать необратимые изменения на клеточном уровне.

Первой под удар попадает бронхолегочная система. Дефицит кислорода, возникающий из-за повреждения альвеол, неизбежно бьет по сердечно-сосудистой и центральной нервной системе. Если общеизвестно, что курение провоцирует хронические болезни легких и онкологические процессы, то специфические риски вейпинга вызывают еще большую тревогу.

Особую опасность представляет облитерирующий бронхиолит, который в медицинской среде называют «попкорновой болезнью». При этом недуге легочная ткань на рентгеновских снимках приобретает характерную зернистую структуру. Заболевание проявляется мучительным, затяжным кашлем, который не поддается стандартной медикаментозной терапии, и на текущем этапе развития медицины считается неизлечимым.

Признаки пагубной привычки у подростков

Взрослым крайне важно знать маркеры, указывающие на то, что ребенок попал в зависимость от электронных устройств. Родителей должны насторожить следующие моменты:

скрытность;

внезапная раздражительность;

появление легкого фруктового или конфетного запаха от одежды и рук;

нарушения сна;

резкое ухудшение успеваемости;

снижение выносливости.

Если факт использования вейпа раскрылся, крайне важно избежать импульсивной реакции. Лучший способ решения проблемы — спокойный и доверительный разговор.

Искренняя забота и готовность слушать без осуждения — самая надежная профилактика, которая поможет уберечь ребенка от разрушительной привычки.