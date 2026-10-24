Стало известно, какой болезнью чаще всего болеют дети в России

Фото: Операционная в Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах / Медиасток.рф

Дети чаще всего болеют простудой. Пройти эпидемиологический сезон с наименьшими потерями позволит вакцинация. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил РИА «Новости» .

«Самое часто встречающееся заболевание — это простудное заболевание», — сказал он.

Ключевой защитой от вирусных инфекций Мурашко назвал вакцинацию. Дети много общаются, а значит, могут заразиться сами и передать болезнь родственникам. Министр заявил, что семье гораздо проще пройти эпидсезон, если ребенок здоров.

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