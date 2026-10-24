360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Стало известно, какой болезнью чаще всего болеют дети в России

    Мурашко назвал простуду самым распространенным среди детей заболеванием

    Операционная в Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах
    Фото: Операционная в Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах/Медиасток.рф

    Дети чаще всего болеют простудой. Пройти эпидемиологический сезон с наименьшими потерями позволит вакцинация. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил РИА «Новости».

    «Самое часто встречающееся заболевание — это простудное заболевание», — сказал он.

    Ключевой защитой от вирусных инфекций Мурашко назвал вакцинацию. Дети много общаются, а значит, могут заразиться сами и передать болезнь родственникам. Министр заявил, что семье гораздо проще пройти эпидсезон, если ребенок здоров.

    Ранее врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова объяснила, как отличить грипп от ОРВИ. Характерным признаком является время появления симптомов, таких как боль в мышцах, горле и суставах, кашель, насморк и высокая температура.

    Читайте также

    Восемь миллионов россиян могут не знать об астме. Как распознать болезнь

    Россиянам рассказали, какие болезни может спровоцировать курение кальяна

    Суперфуд наоборот. В каких случаях грецкие орехи становятся ядом для организма

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Восемь миллионов россиян могут не знать об астме. Как распознать болезнь

    Россиянам рассказали, какие болезни может спровоцировать курение кальяна

    Суперфуд наоборот. В каких случаях грецкие орехи становятся ядом для организма

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru