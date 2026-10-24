Стало известно, какой болезнью чаще всего болеют дети в России
Мурашко назвал простуду самым распространенным среди детей заболеванием
Дети чаще всего болеют простудой. Пройти эпидемиологический сезон с наименьшими потерями позволит вакцинация. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил РИА «Новости».
«Самое часто встречающееся заболевание — это простудное заболевание», — сказал он.
Ключевой защитой от вирусных инфекций Мурашко назвал вакцинацию. Дети много общаются, а значит, могут заразиться сами и передать болезнь родственникам. Министр заявил, что семье гораздо проще пройти эпидсезон, если ребенок здоров.
Ранее врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова объяснила, как отличить грипп от ОРВИ. Характерным признаком является время появления симптомов, таких как боль в мышцах, горле и суставах, кашель, насморк и высокая температура.