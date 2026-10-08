Офтальмолог Азнаурян рассказал, как выявить глаукому до потери зрения

Глаукома может годами развиваться без симптомов и приводить к необратимой слепоте. Врач-офтальмолог Игорь Азнаурян призвал выявлять болезнь на плановых осмотрах, сообщает Общественное Телевидение России .

Повышенное внутриглазное давление постепенно разрушает зрительный нерв. На ранних стадиях человек не ощущает боли и не замечает ухудшения зрения. Около половины пациентов не знают о диагнозе.

В группу риска входят люди с семейной историей глаукомы, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, высокой близорукостью или дальнозоркостью. Риск также повышают травмы, операции на глазах и длительный прием гормональных препаратов. Болезнь бывает и врожденной.

Азнаурян рекомендовал ежегодные осмотры после 35–40 лет или при наличии факторов риска. Врач измеряет давление, проверяет поля зрения с помощью компьютерной периметрии и состояние сетчатки и зрительного нерва — оптической когерентной томографии.

Сужение бокового зрения, «туман», радужные круги вокруг источников света и ухудшение зрения в сумерках появляются на поздних стадиях.

Восстановить утраченное зрение невозможно. Капли, лазерное лечение и операции помогают остановить прогрессирование болезни. Глаукома требует пожизненного лечения и наблюдения, даже после стабилизации давления.