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    Офтальмолог Азнаурян рассказал, как выявить глаукому до потери зрения

    Глаукома может годами развиваться без симптомов и приводить к необратимой слепоте. Врач-офтальмолог Игорь Азнаурян призвал выявлять болезнь на плановых осмотрах, сообщает Общественное Телевидение России.

    Повышенное внутриглазное давление постепенно разрушает зрительный нерв. На ранних стадиях человек не ощущает боли и не замечает ухудшения зрения. Около половины пациентов не знают о диагнозе.

    В группу риска входят люди с семейной историей глаукомы, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, высокой близорукостью или дальнозоркостью. Риск также повышают травмы, операции на глазах и длительный прием гормональных препаратов. Болезнь бывает и врожденной.

    Азнаурян рекомендовал ежегодные осмотры после 35–40 лет или при наличии факторов риска. Врач измеряет давление, проверяет поля зрения с помощью компьютерной периметрии и состояние сетчатки и зрительного нерва — оптической когерентной томографии.

    Сужение бокового зрения, «туман», радужные круги вокруг источников света и ухудшение зрения в сумерках появляются на поздних стадиях.

    Восстановить утраченное зрение невозможно. Капли, лазерное лечение и операции помогают остановить прогрессирование болезни. Глаукома требует пожизненного лечения и наблюдения, даже после стабилизации давления.

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