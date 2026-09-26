В ноге британки после загадочного укуса завелись личинки, спустя год она умерла

Британка Мэнди Уивер погибла, не пережив последствий инфекции после укуса неизвестного насекомого. Об этом Mirror рассказал супруг погибшей Марк.

По его словам, летом 2017 года Мэнди укусила какое-то неизвестное насекомое, когда они убирались в саду. Спустя несколько недель из ранки начала сочиться жидкость.

Медики диагностировали инфекцию, перевязали ногу и назначили антибиотики. Когда состояние Мэнди немного улучшилось, она вернулась к работе, но вскоре инфекция вернулась и поразила обе ноги.

Врачи связали проблемы с пылью, которую она вдыхала, работая уборщицей в супермаркете. Так продолжалось до января 2018 года, когда ее ноги потемнели и стали кровоточить. Раны не заживали, Мэнди кричала от боли. В сентябре в ране завелись личинки. В октябре женщина умерла из-за тромбоэмболии легочной артерии.

Ранее врач-терапевт и анестезиолог-реаниматолог Андрей Соловьев рассказал, что зеленку можно наносить на неглубокие повреждения, чтобы защитить повреждение от нагноения.