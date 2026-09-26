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    В ноге британки после загадочного укуса завелись личинки, спустя год она умерла

    Jana Bauch/dpa
    Фото: Jana Bauch/dpa/www.globallookpress.com

    Британка Мэнди Уивер погибла, не пережив последствий инфекции после укуса неизвестного насекомого. Об этом Mirror рассказал супруг погибшей Марк.

    По его словам, летом 2017 года Мэнди укусила какое-то неизвестное насекомое, когда они убирались в саду. Спустя несколько недель из ранки начала сочиться жидкость.

    Медики диагностировали инфекцию, перевязали ногу и назначили антибиотики. Когда состояние Мэнди немного улучшилось, она вернулась к работе, но вскоре инфекция вернулась и поразила обе ноги.

    Врачи связали проблемы с пылью, которую она вдыхала, работая уборщицей в супермаркете. Так продолжалось до января 2018 года, когда ее ноги потемнели и стали кровоточить. Раны не заживали, Мэнди кричала от боли. В сентябре в ране завелись личинки. В октябре женщина умерла из-за тромбоэмболии легочной артерии.

    Ранее врач-терапевт и анестезиолог-реаниматолог Андрей Соловьев рассказал, что зеленку можно наносить на неглубокие повреждения, чтобы защитить повреждение от нагноения.

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