Подмосковный алгоритм скрининга повысит диагностику муковисцидоза на 15%

Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства в Подмосковье модифицировали алгоритм скрининга на муковисцидоз, который позволяет увеличить диагностику патологии в масштабах всей России на 15%. Об этом в интервью 360.ru рассказала доктор медицинских наук, заместитель директора института по клинико-организационной работе Лолита Пак.

«Модифицирован алгоритм натального скрининга на муковисцидоз, который теперь позволяет в масштабах всей страны повысить его выявляемость на 15%», — подчеркнула она.

По словам Пак, своевременная диагностика имеет ключевое значение для назначения таргетной терапии пациентам.

У НИКИ детства, добавила врач, очень много наработок, которые специалисты института не только активно внедряют в практику, но и с удовольствием делятся ими с коллегами.

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