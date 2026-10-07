Росздравнадзор опроверг дефицит препарата «Атаракс» в России

Росздравнадзор не подтвердил дефицит препарата от тревоги «Атаракс». Об этом ТАСС рассказала советник руководителя ведомства Ольга Малева.

По ее данным, в гражданском обороте в России находятся свыше 1,06 миллиона упаковок лекарств с гидроксизином. Более 512 тысяч из них — под брендом «Атаракс». Остальное выпустили отечественные производители.

Малева подчеркнула, что признаков дефицита препаратов с гидроксизином нет. Объемы производства и поставок соответствуют среднему уровню прошлых лет. По ее словам, отсутствие конкретного лекарства в одной аптеке не означает дефицита.

Советник также напомнила, что такие препараты отпускают строго по рецепту. Назначает их лечащий врач по международному непатентованному наименованию. Ранее СМИ писали, что «Атаракс» пропал из аптек Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее Росздравнадзор опровергал дефицит противоопухолевого лекарства капецитабина.