Пациентку с опухолью размером с футбольный мяч спасли в Приморье

Во Владивостоке врачи удалили пациентке миому весом восемь килограммов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.

Женщину экстренно доставили в клиническую больницу из-за сильнейшей боли — ей было даже трудно говорить. Опухоль, которая оказалась размером с футбольный мяч, развивалась давно, но пациентка заглушала приступы обезболивающими и откладывала визит к врачу.

Приморские врачи успешно провели сложную операцию по удалению новообразования. По словам медиков, если бы женщина снова перетерпела боль, быстрорастущая опухоль могла привести к онкологии.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже находится дома. Ей предстоит плановое наблюдение у гинеколога и регулярная диспансеризация.

Врачи напомнили, что существуют установленные нормы прохождения осмотров, которые нельзя игнорировать.

Ранее в Подольске у молодой женщины обнаружили новообразование размером в два десятка сантиметров.