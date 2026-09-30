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    Пациентку с опухолью размером с футбольный мяч спасли в Приморье

    Во Владивостоке врачи удалили женщине миому весом 8 килограммов

    Фото: РИА «Новости»

    Во Владивостоке врачи удалили пациентке миому весом восемь килограммов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.

    Женщину экстренно доставили в клиническую больницу из-за сильнейшей боли — ей было даже трудно говорить. Опухоль, которая оказалась размером с футбольный мяч, развивалась давно, но пациентка заглушала приступы обезболивающими и откладывала визит к врачу.

    Приморские врачи успешно провели сложную операцию по удалению новообразования. По словам медиков, если бы женщина снова перетерпела боль, быстрорастущая опухоль могла привести к онкологии.

    Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже находится дома. Ей предстоит плановое наблюдение у гинеколога и регулярная диспансеризация.

    Врачи напомнили, что существуют установленные нормы прохождения осмотров, которые нельзя игнорировать.

    Ранее в Подольске у молодой женщины обнаружили новообразование размером в два десятка сантиметров.

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