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    Россиян призвали сделать прививку от гриппа в ближайшие недели

    Фото: РИА «Новости»

    Сделать прививку от гриппа необходимо в ближайшие несколько недель. Об этом журналистам рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов, его процитировало РИА «Новости».

    «Наиболее эффективной мерой профилактики гриппа, а также внебольничных пневмоний является вакцинация. Сделать прививку необходимо заранее», — отметил эксперт.

    Чуланов также сообщил, что в России уже начался подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

    Ранее эпидемиолог Любовь Семейкина сообщила, что делать прививку от гриппа лучше всего в период с сентября по ноябрь. Это важно, чтобы иммунитет после вакцинации успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

    Прививку можно сделать по полису ОМС в местной поликлинике.

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