Россиян призвали сделать прививку от гриппа в ближайшие недели

Сделать прививку от гриппа необходимо в ближайшие несколько недель. Об этом журналистам рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов, его процитировало РИА «Новости» .

«Наиболее эффективной мерой профилактики гриппа, а также внебольничных пневмоний является вакцинация. Сделать прививку необходимо заранее», — отметил эксперт.

Чуланов также сообщил, что в России уже начался подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Ранее эпидемиолог Любовь Семейкина сообщила, что делать прививку от гриппа лучше всего в период с сентября по ноябрь. Это важно, чтобы иммунитет после вакцинации успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

Прививку можно сделать по полису ОМС в местной поликлинике.