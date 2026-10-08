Названы пять растений, способных очистить воздух от пыли и канцерогенов
Доцент Дубровина: алоэ и спатифиллум поглощают углекислый газ и канцерогены
Комнатные растения необходимы не только как декоративный элемент интерьера, но также они способны очищать воздух от токсичных соединений и насыщать его кислородом в темное время суток. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры гигиены Пироговского Университета Екатерина Дубровина.
«Есть пять фаворитов для очистки воздуха. Это алоэ вера, которое работает как ночной генератор кислорода и эффективно нейтрализует формальдегид. Каланхоэ насыщает спальню кислородом в темное время суток, способствуя качественному отдыху», — сказала она.
Дубровина добавила, что лидером по выработке кислорода ночью является сансевиерия. Кроме того, это растение отлично фильтрует такие канцерогены как бензол и формальдегид.
Хлорофитум способен обогатить воздух кислородом и поглотить пыль и вредные примеси. Спатифиллум помимо увлажнения воздуха еще и очищает его от аммиака, бензола и ацетона.
Ранее агроном Елизавета Тихонова предупредила, что большинство комнатных растений являются ядовитыми.