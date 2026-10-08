Названы пять растений, способных очистить воздух от пыли и канцерогенов

Комнатные растения необходимы не только как декоративный элемент интерьера, но также они способны очищать воздух от токсичных соединений и насыщать его кислородом в темное время суток. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры гигиены Пироговского Университета Екатерина Дубровина.

«Есть пять фаворитов для очистки воздуха. Это алоэ вера, которое работает как ночной генератор кислорода и эффективно нейтрализует формальдегид. Каланхоэ насыщает спальню кислородом в темное время суток, способствуя качественному отдыху», — сказала она.

Дубровина добавила, что лидером по выработке кислорода ночью является сансевиерия. Кроме того, это растение отлично фильтрует такие канцерогены как бензол и формальдегид.

Хлорофитум способен обогатить воздух кислородом и поглотить пыль и вредные примеси. Спатифиллум помимо увлажнения воздуха еще и очищает его от аммиака, бензола и ацетона.

Ранее агроном Елизавета Тихонова предупредила, что большинство комнатных растений являются ядовитыми.