Врач Мотылева предупредила, что гастрит не сопровождается болевыми ощущениями

Гастрит не сопровождается болевыми ощущениями, поскольку в слизистой оболочке желудка нет нервных окончаний. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила главный внештатный гастроэнтеролог Южного административного округа столицы Наталья Мотылева.

По словам специалиста, при появлении болей в области желудка речь обычно идет о функциональных нарушениях (например, функциональной диспепсии) либо о язвенной болезни.

Мотылева подчеркнула, что гастрит — это воспаление слизистой и клинико-морфологический диагноз. Для его подтверждения необходима биопсия: кусочки ткани берет врач, затем их под микроскопом изучает морфолог, после чего гастроэнтеролог интерпретирует полученные данные.