360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Домодедове откроется новый центр семейной медицины и реабилитации

    В Подмосковье 2 октября откроется третий медицинский центр «Лайтмед». Он заработает в городе Домодедово, сообщили в клинике.

    Открытие состоится в 12:00.

    «Сегодня нас объединяют Мытищи, Одинцово и теперь Домодедово — три города, три центра и одна общая цель: заботиться о здоровье всей семьи, помогать восстанавливаться и быть рядом тогда, когда это особенно важно», — отметили в центре.

    В медицинском учреждении будут принимать врачи различных специальностей. В центре можно будет провести полный спектр лабораторных исследований, УЗИ-диагностику, взрослые и дети с различными заболеваниями получат возможность пройти курс реабилитации.

    Читайте также

    Кардиолог предупредил о риске ухудшения зрения при гипертонии

    Marijan Murat/dpa/Global look press

    Врач назвал 5 скрытых признаков заражения паразитами

    IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

    Подмосковный врач предостерегла родителей от поиска диагноза с ИИ

    Кардиолог предупредил о риске ухудшения зрения при гипертонии

    Marijan Murat/dpa/Global look press

    Врач назвал 5 скрытых признаков заражения паразитами

    IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

    Подмосковный врач предостерегла родителей от поиска диагноза с ИИ