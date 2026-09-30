В Домодедове откроется новый центр семейной медицины и реабилитации

В Подмосковье 2 октября откроется третий медицинский центр «Лайтмед». Он заработает в городе Домодедово, сообщили в клинике.

Открытие состоится в 12:00.

«Сегодня нас объединяют Мытищи, Одинцово и теперь Домодедово — три города, три центра и одна общая цель: заботиться о здоровье всей семьи, помогать восстанавливаться и быть рядом тогда, когда это особенно важно», — отметили в центре.

В медицинском учреждении будут принимать врачи различных специальностей. В центре можно будет провести полный спектр лабораторных исследований, УЗИ-диагностику, взрослые и дети с различными заболеваниями получат возможность пройти курс реабилитации.