Эпидемиолог назвал лучшее время для прививки от гриппа

Эпидемиолог Семейкина: прививку от гриппа лучше сделать с сентября по ноябрь

Делать прививку от гриппа лучше всего в период с сентября по ноябрь. Об этом рассказала заведующая отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина в беседе с РИА «Новости» .

«В настоящее время самым эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация. Ее целесообразнее делать в период с сентября по ноябрь, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости», — сказала врач.

Семейкина уточнила, что прививку можно бесплатно поставить в поликлинике, к которой человек прикреплен по месту жительства. Эта процедура входит в национальный календарь профилактических прививок и доступна в рамках ОМС.

Ранее в России зарегистрировали первые случаи заражения мутировавшим вариантом гонконгского гриппа. По словам врачей, его симптомы он не отличаются от обычного гриппа и определить конкретный штамм без анализов невозможно.