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    Невролог Царева предупредила о рисках хронического недосыпа

    Хронический недосып может повышать риск болезни Альцгеймера и сахарного диабета. У пожилых людей качество сна нередко ухудшается из-за снижения уровня мелатонина и хронических заболеваний, рассказала невролог-сомнолог Елена Царева, сообщает Москва 24.

    По словам Царевой, после 55 лет базовый уровень мелатонина может стать минимальным. Из-за этого человеку сложнее заснуть, а ночной сон становится короче и поверхностнее. Засыпанию также могут мешать неприятные ощущения, связанные с хроническими заболеваниями.

    Потребность во сне индивидуальна. Большинству здоровых людей требуется около 8,5–9 часов, но некоторым достаточно 4–5 часов, а другим нужно до 12. Если человек спит меньше четырех или больше 12 часов, врач советует обратиться к специалисту и выяснить причину.

    Царева не рекомендует заставлять себя засыпать в строго определенное время: это может усилить тревогу. Вместо этого она советует вставать каждый день в одно и то же время и отказаться от дневного сна, если он мешает ночному отдыху.

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