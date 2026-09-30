Уролог Степанов предупредил о риске бесплодия из-за препаратов с тестостероном
Прием высоких доз тестостерона ради спортивных результатов может полностью уничтожить сперматогенез и привести к необратимому бесплодию. Об этом ведущей Яне Фомичевой в эфире подкаста «Джентльмены предпочитают» рассказал кандидат медицинских наук, врач-уролог, онкоуролог Владимир Степанов.
Он объяснил, что у молодых мужчин препараты могут разрушительно влиять на эпителий, который вырабатывает сперматозоиды. Восстановить репродуктивную функцию в этом случае удается далеко не всегда.
В качестве примера уролог привел мужчину, который с юношества применял тестостерон.
«На сегодняшний день он действительно выглядит как Аполлон, но, к сожалению, абсолютно бесплоден. То есть только донорская сперма в рамках ЭКО, вспомогательных репродуктивных технологий его половинке поможет забеременеть», — подчеркнул Степанов.
По его словам, гормонозаместительную терапию можно проводить только в старшем возрасте.
Ранее диетолог предупредила, что сладкие газированные напитки могут негативно повлиять на гормональный фон.