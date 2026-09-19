Врачи в Ростовской области спасли малышку с семикратным обвитием пуповины

В Ростовской области врачи спасли девочку с семикратным обвитием пуповины. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

Мама девочки ожидала двойню, ее планово госпитализировали в Перинатальный центр Ростовской области.

На УЗИ врачи увидели, что у одного из близнецов шея трижды обвита пуповиной. При естественных родах такое положение угрожает жизни ребенка, поэтому медики решили провести кесарево сечение.

Уже во время операции стало понятно, что шею новорожденной обвивают не три, а целых семь витков. Длина пуповины составила два метра, тогда как в норме она от 40 до 60 сантиметров.

Благодаря слаженной работе медицинской бригады малышка родилась здоровой. ее жизни ничто не угрожает. Мама вместе с младенцами готовится к выписке.

Ранее в Серпухове врачи спасли новорожденного, который из-за неправильного положения мог задохнуться. Путем экстренного кесарева сечения на свет появился здоровый мальчик.