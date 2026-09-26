ВОЗ назвала вопросом времени возникновение новой пандемии

Новый респираторный патоген неизбежно приведет к новой пандемии, причем это лишь вопрос времени. Об этом на пресс-конференции в рамках заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщил ТАСС .

«Одно из опасений, из-за которого я просыпаюсь по ночам, заключается в том, что может появиться [новый] респираторный патоген. И это, в свою очередь, может привести к таким же последствиям, как и те, которые вызвал COVID», — сказал он.

Гебрейесус подчеркнул, что возникновение следующей пандемии в данном случае отвечает на вопрос «когда», а не «если». Яркий пример тому эпидемия Эболы в Демократической Республике Конго, которая все еще продолжается.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о подъеме заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России, отметив, что эпидситуация развивается согласно прогнозам.