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    ВОЗ назвала вопросом времени возникновение новой пандемии

    IMAGO/Westlight
    Фото: IMAGO/Westlight/www.globallookpress.com

    Новый респираторный патоген неизбежно приведет к новой пандемии, причем это лишь вопрос времени. Об этом на пресс-конференции в рамках заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщил ТАСС.

    «Одно из опасений, из-за которого я просыпаюсь по ночам, заключается в том, что может появиться [новый] респираторный патоген. И это, в свою очередь, может привести к таким же последствиям, как и те, которые вызвал COVID», — сказал он.

    Гебрейесус подчеркнул, что возникновение следующей пандемии в данном случае отвечает на вопрос «когда», а не «если». Яркий пример тому эпидемия Эболы в Демократической Республике Конго, которая все еще продолжается.

    Ранее Роспотребнадзор сообщил о подъеме заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России, отметив, что эпидситуация развивается согласно прогнозам.

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