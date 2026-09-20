Ученые связали употребление ультраобработанной пищи с накоплением жира в мышцах бедра

Radiology: ультрапереработанная пища приводит к накоплению жира в мышцах бедра

Употребление большого количества ультраобработанных продуктов приводит к накоплению жира в мышцах бедра у людей с риском остеоартроза колена. Исследование опубликовали в журнале Radiology .

Ученые исследовали данные 615 участников — 275 мужчин и 340 женщин, средний возраст которых составлял 60 лет. Большинство участников имели лишний вес.

Исследователи изучили рацион и при помощи МРТ изучили состав мышц бедра. Выяснилось, что участники исследования употребляли в среднем 41% ультрапереработанных продуктов. К этой категории относятся готовые завтраки, спреды и маргарин, хот-доги, газировки и энергетические напитки, сладости, десерты, замороженная пицца.

Эксперты установили, что чем больше в рационе ультрапереработанных продуктов, тем больше жира остается внутри мышц бедра. Эта корреляция сохранялась вне зависимости от количества употребляемых калорий.

Ненормированное потребление фастуда может привести к хроническому стрессу, дисбалансу в иммунной системе и ожирению. От ультрапереработанных продуктов специалисты посоветовали отказаться совсем.