Больше половины россиян признались, что займутся профилактикой старения с 30-40 лет

Три четверти россиян готовы изменить питание и режим ради 10-15 лет активной жизни. Об этом сообщило РИА «Новости» на основании исследования Европейского медицинского центра.

До 100 лет хотели бы дожить 74% опрошенных, 75% выразили готовность существенно изменить стиль питания, режим сна и физической активности, если это добавит 10-15 лет активной жизни.

Участники самостоятельно называли возраст, с которого считают нужным всерьез заниматься профилактикой старения. В диапазон 30-40 лет попали 58% респондентов.

Ранее при исследовании жителей столицы по программе «Московский чекап» у 10% биологический возраст оказался выше паспортного на пять лет и более. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, по каким показателям выявляют такие изменения.