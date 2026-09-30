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    Больше половины россиян признались, что займутся профилактикой старения с 30-40 лет

    Профилактикой старения с 30-40 лет намерены заняться 58% россиян

    Vyacheslav Nemyshev/URA.RU
    Фото: Vyacheslav Nemyshev/URA.RU/www.globallookpress.com

    Три четверти россиян готовы изменить питание и режим ради 10-15 лет активной жизни. Об этом сообщило РИА «Новости» на основании исследования Европейского медицинского центра.

    До 100 лет хотели бы дожить 74% опрошенных, 75% выразили готовность существенно изменить стиль питания, режим сна и физической активности, если это добавит 10-15 лет активной жизни.

    Участники самостоятельно называли возраст, с которого считают нужным всерьез заниматься профилактикой старения. В диапазон 30-40 лет попали 58% респондентов.

    Ранее при исследовании жителей столицы по программе «Московский чекап» у 10% биологический возраст оказался выше паспортного на пять лет и более. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, по каким показателям выявляют такие изменения.