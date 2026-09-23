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    В России появятся национальные рекомендации по питанию

    Мурашко: в России разработают национальные рекомендации по питанию

    Фото: РИА «Новости»

    Национальные рекомендации по питанию для профилактики заболеваний планируют разработать в России в следующем году. Об этом на I Всероссийском конгрессе «Питание — путь к здоровью нации» сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

    Документ поможет врачам консультировать граждан по вопросам рациона. В ведомстве рассчитывают использовать рекомендации для профилактики заболеваний у людей без проблем со здоровьем.

    «Мы хотели бы видеть разработку национальных рекомендаций по питанию касаемо консультирования врачами, чтобы предотвратить возникновение заболеваний», — сказал Мурашко.

    Министр объяснил, что отдельный подход требуется людям с хроническими заболеваниями. Для них рацион должен учитывать состояние здоровья.

    Ранее в России предложили запретить жарку и фритюр панированных продуктов в общепите.