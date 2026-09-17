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    Вирус не устоял. Российские микробиологи провели успешный эксперимент с Эболой

    Ученые центра Гамалеи успешно протестировали отечественный препарат против Эболы

    Фото: РИА «Новости»

    Новая отечественная вакцина против вируса Эбола успешно прошла испытания на живых образцах патогена. Об этом «Известиям» рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

    Ученые уже завершили начальную фазу клинических тестов. Опыты проводили совместно со специалистами 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Для проверок биологи использовали доступные штаммы лихорадки.

    Дальнейший процесс затормозился из-за задержек ВОЗ. Зарубежные структуры перестали делиться свежими вариантами вируса. Из-за этого подтвердить универсальную защиту препарата пока невозможно.

    Российские микробиологи хотели сделать универсальный щит сразу против нескольких разновидностей болезни. Однако такая разработка потребовала колоссальных затрат. В итоге ученые решили облегчить формулу. Специалисты остановились на защите от штамма Бундибугио.