Вирус не устоял. Российские микробиологи провели успешный эксперимент с Эболой
Ученые центра Гамалеи успешно протестировали отечественный препарат против Эболы
Новая отечественная вакцина против вируса Эбола успешно прошла испытания на живых образцах патогена. Об этом «Известиям» рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.
Ученые уже завершили начальную фазу клинических тестов. Опыты проводили совместно со специалистами 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Для проверок биологи использовали доступные штаммы лихорадки.
Дальнейший процесс затормозился из-за задержек ВОЗ. Зарубежные структуры перестали делиться свежими вариантами вируса. Из-за этого подтвердить универсальную защиту препарата пока невозможно.
Российские микробиологи хотели сделать универсальный щит сразу против нескольких разновидностей болезни. Однако такая разработка потребовала колоссальных затрат. В итоге ученые решили облегчить формулу. Специалисты остановились на защите от штамма Бундибугио.