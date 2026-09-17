Минздрав включил в программу диспансеризации новые проверки для сердца и сосудов

При медосмотрах и диспансеризации в России теперь будут делать анализы на уровень липопротеина А и оценивать липидный профиль, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщил ТАСС.

Эти анализы позволяют оценить риск возникновения атеросклероза и других болезней сердца и сосудов.

Также при наличии показаний на основании ранее проведенного КТ органов грудной клетки можно будет проверить коронарный кальций.

При уровне глюкозы натощак выше 6 миллимоль на литр можно будет сдать анализы на гликированный гемоглобин. Если анализ покажет скрытую кровь, пациенту предложат пройти колоноскопию.

Также предусмотрены дополнительные обследования для курящих при наличии других факторов риска.

Ранее министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин сообщил, что с начала года почти три миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию.