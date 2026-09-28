Терапевт рассказал, при какой погоде пора надевать шапку

Терапевт Кондрахин: при температуре около +10 градусов пора надевать шапку

С наступлением осени вопрос «надел ли ты шапку?» снова становится актуальным — и дело не только в маминых переживаниях. В какую погоду без головного убора уже не обойтись, 360.ru рассказал врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Через открытую голову человек может терять до 30% тепла своего тела. Переохлаждение организма способно снизить местный иммунитет, облегчить присоединение вирусной инфекции и развитие бактериальной. Дети и пожилые люди могут мерзнуть еще быстрее из-за особенностей кровообращения.

«[Носить шапку нужно], если температура начинает снижаться, ниже +10 градусов. Либо ветреная погода, порывы до 15-20 метров в секунду. Почему? Потому что ветер срывает молекулы тепла, и мы переохлаждаемся», — объяснил врач.

Как выбрать не только теплые, но и стильные головные уборы на осень и зиму — читайте в материале 360.ru.