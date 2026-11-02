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    «Я категорически против». Врач рассказал об опасных последствиях лечения насморка соком каланхоэ

    Кардиолог Прокофьев: лечение насморка каланхоэ может иметь серьезные последствия

    Фото: 360.ru

    Растительные препараты, в том числе сок каланхоэ, могут вызвать сильную аллергию, а также привести к ожогам слизистой. Об этом в беседе с 360.ru рассказал врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

    «Я знаю, что люди увлекаются этим, действительно пытаются сами какие-то отвары капать. Я не вижу в этом никакого смысла. Я категорически против этой истории. Абсолютно. <...> Их применение на сегодняшний момент не показано, нецелесообразно. Не вижу никаких обоснований к их применению, потому что аллергическая реакция может быть вплоть до анафилактического шока», — подчеркнул Прокофьев.

    Врач отметил, что сейчас существует множество препаратов в ЛОР-терапии, поэтому от народной медицины следует отказаться, растительные капли могут принести больше вреда, чем пользы.

    «Нужно брать исключительно форму готовых капель определенного направления, приготовленные на производстве в стерильных условиях, прошедшие клинические испытания, имеющие под собой большую доказательную базу. Вся растительная терапия на сегодняшний момент никакого смысла не имеет», — резюмировал врач.

    Подробнее о методах лечения насморка — в материале 360.ru.

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