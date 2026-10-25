Лайфхаки от инсульта. Невролог объяснил, как устранить пять факторов риска

Риск инсульта можно снизить, отказавшись от вредных привычек, сбросив лишний вес и регулярно проходя диспансеризацию. Об этом врач-невролог Приморской краевой клинической больницы № 1 Елена Овчинникова сообщила РИА «Новости» .

«Основные причины инсульта — это повышенное давление, сахарный диабет, курение, нарушения сердечного ритма и атеросклероз сосудов головного мозга. Борьба с этими пятью основными факторами поможет снизить риск инсульта», — объяснила она суть подхода.

У молодых людей инсульт возникает, как правило, из-за генетических патологий системы кровообращения или соединительной ткани. Старшее поколение сталкивается с ним по другим причинам.

Овчинникова посоветовала отказаться от фастфуда и сладких напитков, повысить активность, снизить вес. Она призвала регулярно проходить диспансеризацию, чтобы контролировать уровень холестерина и сахара в крови.

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