Диетолог назвала овощ, который может защитить от рака и диабета

Состав у свеклы богатый. В ней содержится витамин Е, цинк, марганец, калий и магний в заметных количествах. Об этом в в беседе с 360.ru сообщила врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина.

«В свекле есть такие антиоксиданты, как беталаины и бетаин. Также в ней присутствуют полифенолы. А за ее яркий красный цвет отвечают бетацианины — особые пигменты из группы беталаинов», — рассказала специалист.

Несмотря на то, что свекла сладкая и в вареном виде обладает высоким гликемическим индексом, она способна принести пользу даже людям с сахарным диабетом благодаря клетчатке.

Рассуждая о способности свеклы помогать организму при онкологических заболеваниях, врач подчеркнула: речь идет исключительно о профилактике и нутритивной поддержке организма. По словам собеседницы 360.ru, главный защитный эффект здесь обеспечивают мощные антиоксиданты овоща — беталаины.

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