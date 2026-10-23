Диетолог назвала овощ, который может защитить от рака и диабета
Диетолог Соломатина: в свекле содержатся мощные антиоксиданты беталаины и бетаин
Состав у свеклы богатый. В ней содержится витамин Е, цинк, марганец, калий и магний в заметных количествах. Об этом в в беседе с 360.ru сообщила врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина.
«В свекле есть такие антиоксиданты, как беталаины и бетаин. Также в ней присутствуют полифенолы. А за ее яркий красный цвет отвечают бетацианины — особые пигменты из группы беталаинов», — рассказала специалист.
Несмотря на то, что свекла сладкая и в вареном виде обладает высоким гликемическим индексом, она способна принести пользу даже людям с сахарным диабетом благодаря клетчатке.
Рассуждая о способности свеклы помогать организму при онкологических заболеваниях, врач подчеркнула: речь идет исключительно о профилактике и нутритивной поддержке организма. По словам собеседницы 360.ru, главный защитный эффект здесь обеспечивают мощные антиоксиданты овоща — беталаины.
Почему корнеплод называют природной аптекой — читайте в нашей статье.