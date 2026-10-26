Пенсионер в Приморье неделю носил в желудке зубной протез

Врачи во Владивостоке спасли 80-летнего мужчину, проглотившего зубной протез. Он неделю терпел боль. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Приморского края.

Пенсионер поступил в приемное отделение городской клинической больницы № 1 с острой болью в верхней части живота. Он рассказал, как неделю назад проглотил съемный зубной протез и решил подождать, когда тот выйдет самостоятельно.

Обследование показало, что коронка слишком крупная. Существовал риск перфорации пищевода.

«Крупный зубной протез естественным путем из желудка выйти не мог. Плюс, острым краем прилегал к стенке желудка», — рассказал эндоскопист Владимир Бурмистров.

Он вместе с врачом-стажером Анастасией Коршок провели сложную операцию. Протез достали из желудка при помощи инструмента под названием «аллигатор с крысиным зубом». После лечения пациент вернулся домой.

Ранее в Домодедове травматологи вернули мужчине фалангу пальца. Он получил травму при работе с дрелью.