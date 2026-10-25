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    Язва убила актера в 44 года. Врач объяснил, почему болезнь оказалась смертельной

    Врач Соломатина: открывшаяся язва может вызвать сепсис и болевой шок

    Жуковская областная клиническая больница. Региональный центр травматологии и ортопедии
    Фото: Жуковская областная клиническая больница. Региональный центр травматологии и ортопедии/Медиасток.рф

    Российский актер «Андрей Терентьев» умер в возрасте 44 лет от осложнений открывшейся язвы. Это крайне опасное состояние, чреватое перитонитом и сепсисом, сообщила 360.ru врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

    «Чем раньше привезут человека на операционный стол, тем лучше, потому что некоторые сутки ждут — в 60-70% это летальный исход», — сказала она.

    Прободение язвы, по словам Соломатиной, может произойти по разным причинам. Провоцирующими факторами являются сильный стресс, нарушение кровоснабжения и другие. При появлении первых симптомов нужно срочно обратиться к врачу.

    Как распознать открывшуюся язву и почему она смертельно опасна — в материале 360.ru.

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