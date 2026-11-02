Сегодня 05:30 Каланхоэ при насморке: лечит или калечит? Врач объяснил все нюансы Кардиолог Прокофьев: лечить насморк каланхоэ не стоит, это чревато последствиями Фото: 360.ru Эксклюзив

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Наступает сезон простуд, и любители народной медицины запасаются травами для лечения насморка. Одно из самых популярных растений в этом списке — каланхоэ лечебный, или живородящий. Насколько он полезен, безопасно ли его закапывать в нос и что об этом думают врачи, разбирался 360.ru.

Данная статья не является медицинской рекомендацией. Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация со специалистом.

Каланхоэ — польза или вред? Это растение у многих любителей нетрадиционной медицины стоит на подоконнике, но вспоминают про него осенью и зимой, когда активизируются острые респираторные заболевания. Многие отмечают его необычайную эффективность — несколько капель вызывают интенсивное чихание, что помогает очистить не только носовые проходы, но и более глубокие пазухи. Сок этого растения обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами, что способствует облегчению дыхания и уменьшению отечности слизистой оболочки носа. С точки зрения доказательной медицины, каланхоэ как средство от насморка изучено недостаточно. Научных исследований, которые бы однозначно подтвердили его эффективность и безопасность при закапывании в нос, практически нет. Большинство исследований основаны на субъективных отзывах пациентов.

Фото: 360.ru

Использование каланхоэ может спровоцировать раздражение или повреждение слизистой оболочки. Также сок растения может вызвать сильное жжение, отек и микроожоги. Не исключена сильная аллергическая реакция Этим способом лечили насморк еще наши прабабушки, но насколько это целесообразно сегодня, рассказал 360.ru врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

Начнем с основ: что такое насморк и как его лечить В медицине научное название насморка — синусит. «Синусит может иметь осложнения в виде развития воспаления придаточных пазух носа, гайморита или фронтита, воспалять мозговые оболочки, иметь постназальный затек», — пояснил Денис Прокофьев в беседе с 360.ru. Существует три основных класса препаратов для лечения насморка: сосудосуживающие препараты; растворы для промывания; антибактериальные и противовоспалительные спреи. Врач подчеркнул, что сейчас идет тенденция на снижение использования сосудосуживающих капель. Их полноценной альтернативой являются назальные ГКС (глюкокортикостероиды).

Очень важно понимать, столкнулись мы с бактериальным процессом или просто с симптомом ринореи, то есть выделением патологической слизи. Денис Прокофьев врач-кардиолог

Если у пациента — бактериальный процесс, то используют антибактериальные спреи вместе с системными антибиотиками. На развитие бактериального процесса указывают: желтые выделения слизи из носа, температура, симптомы интоксикации, изменения в анализах крови.

Фото: 360.ru

Врач отметил, что заболевание может быть не связано с бактериальным воспалением, тогда используют ингаляционные ГКС. При беременности и лактации стоит ограничиться промыванием носовых пазух. Врач рекомендовал использовать для этого физраствор, иногда с добавлением капли йода, а не морскую соль. «Если рецепт от меня, то это использование последовательной терапии. Сначала сосудосуживающие капли, потом раствор для промывания и потом назальные ГКС, либо антибактериальные. То есть мы сняли отек, промыли слизь, использовали противовоспалительные компоненты. Это работает шикарно», — подытожил Прокофьев.

«Никакого смысла»: о лечении соплей растениями Врач подтвердил, что любые растительные препараты, в том числе и каланхоэ, является достаточно сильными аллергенами и несут риск ожога слизистой. «Поэтому их применение на сегодняшний момент не показано, нецелесообразно. Не вижу никаких обоснований к их применению, потому что аллергическая реакция может быть вплоть до анафилактического шока», — предупредил Прокофьев. Ожог слизистой может привести к глубокой травматизации и последующим нарушениям обоняния и функции выделения слизи. «Я знаю, что люди увлекаются, действительно пытаются сами какие-то отвары капать. Я не вижу в этом никакого смысла. <…> Я категорически против этой истории. Абсолютно», — подчеркнул врач.

Фото: 360.ru

Он призвал использовать назальные капли из системной терапии в ЛОР-направлении, а от растительных капель стоит отказаться как от потенциального риска развития аллергических реакций, усугубления отека и нанесения вместо пользы достаточно большого вреда. Прокофьев отметил, что ранее не было таких химических молекул в готовых формах, довольно часто использовали растительную терапию, но сейчас «все поменялось». «Нужно брать исключительно форму готовых капель определенного направления, приготовленные на производстве в стерильных условиях, прошедшие клинические испытания, имеющие под собой большую доказательную базу. Вся растительная терапия на сегодняшний момент никакого смысла не имеет», — резюмировал кардиолог.