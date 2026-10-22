Хирурги в Кировской области спасли 12-летнего трейсера, упавшего на штырь
В Кировской области хирурги Уржумской ЦРБ спасли 12-летнего подростка, который упал на металлический штырь. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.
Происшествие случилось в начале октября. Скорая сразу доставила ребенка в больницу. Оперировать решили на месте после консультации с областными специалистами.
По словам исполняющего обязанности главного врача Ирины Кощеевой, действовать нужно было незамедлительно. Медики извлекли инородный предмет и ушили рану.
Хирург Дмитрий Голубев отметил, что подобных случаев в истории отделения не было.
«Этот случай можно назвать вторым рождением, ведь инородное тело прошло совсем рядом с жизненно важными органами, чудом не задев их», — рассказал он.
Сейчас мальчика выписали в удовлетворительном состоянии под амбулаторное наблюдение. По информации местных СМИ, подросток упал на штырь во время занятия паркуром.
Ранее в Одинцове врачи спасли мужчину с разрывом мочевого пузыря после ДТП.