Хирурги в Кировской области спасли 12-летнего трейсера, упавшего на штырь

В Кировской области хирурги Уржумской ЦРБ спасли 12-летнего подростка, который упал на металлический штырь. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

По словам исполняющего обязанности главного врача Ирины Кощеевой, действовать нужно было незамедлительно. Медики извлекли инородный предмет и ушили рану.

Происшествие случилось в начале октября. Скорая сразу доставила ребенка в больницу. Оперировать решили на месте после консультации с областными специалистами.

Хирург Дмитрий Голубев отметил, что подобных случаев в истории отделения не было.

«Этот случай можно назвать вторым рождением, ведь инородное тело прошло совсем рядом с жизненно важными органами, чудом не задев их», — рассказал он.

Сейчас мальчика выписали в удовлетворительном состоянии под амбулаторное наблюдение. По информации местных СМИ, подросток упал на штырь во время занятия паркуром.

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