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    Хирурги в Кировской области спасли 12-летнего трейсера, упавшего на штырь

    Фото: РИА «Новости»

    В Кировской области хирурги Уржумской ЦРБ спасли 12-летнего подростка, который упал на металлический штырь. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

    Происшествие случилось в начале октября. Скорая сразу доставила ребенка в больницу. Оперировать решили на месте после консультации с областными специалистами.

    По словам исполняющего обязанности главного врача Ирины Кощеевой, действовать нужно было незамедлительно. Медики извлекли инородный предмет и ушили рану.

    Минздрав Кировской области
    Фото: Минздрав Кировской области
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    Минздрав Кировской области
    Фото: Минздрав Кировской области
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    Минздрав Кировской области
    Фото: Минздрав Кировской области
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    Хирург Дмитрий Голубев отметил, что подобных случаев в истории отделения не было.

    «Этот случай можно назвать вторым рождением, ведь инородное тело прошло совсем рядом с жизненно важными органами, чудом не задев их», — рассказал он.

    Сейчас мальчика выписали в удовлетворительном состоянии под амбулаторное наблюдение. По информации местных СМИ, подросток упал на штырь во время занятия паркуром.

    Ранее в Одинцове врачи спасли мужчину с разрывом мочевого пузыря после ДТП.

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