20 октября 2026 07:00 Растет внутри гусеницы, стоит дороже авто, борется с раком. Что такое кордицепс китайский Фото: ChatGPT Эксклюзив

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В Гималаях житель Польши во время экспедиции нашел самый дорогой гриб в мире — кордицепс китайский. Он паразитирует на гусеницах под землей и растет только на высоте 3,5–5 тысяч метров. Китайцы издавна приписывают кордицепсу целебные свойства, и не зря: часть из них подтверждена многочисленными исследованиями. Что делает этот гриб уникальным, почему он стоит как автомобиль и растет ли что-то подобное в России, разбирался 360.ru.

Что такое кордицепс и почему он такой дорогой Китайский кордицепс — это редкий гриб, который растет в дикой природе только на Тибетском нагорье и в прилегающих районах Гималаев. Он паразитирует на подземных гусеницах бабочек-тонкопрядов: за зиму мицелий полностью заполняет тело насекомого, а весной из его головы прорастает сам гриб. Особые условия жизни, невозможность искусственного выращивания гриба и тяжелейший ручной сбор на высокогорье объясняют его астрономическую стоимость — десятки тысяч долларов за килограмм. В массовой культуре кордицепс стал известен благодаря культовой видеоигре The Last of Us и ее одноименной экранизации от HBO с Педро Паскалем в главной роли. По сюжету именно мутировавший штамм этого гриба стал причиной глобальной катастрофы: он адаптировался к человеческому организму и подчинил себе разум зараженных.

Фото: Gemini

В реальности же кордицепс не только абсолютно безопасен для человека, но и широко используется в медицине и в качестве биологически активных добавок. «Гриб, действительно, уникальный, и не зря вокруг него идет такая шумиха. Его свойства подтверждены не только восточными, но и западными исследованиями, включая доклинические и клинические испытания», — рассказал 360.ru миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский. Подтвержденные свойства: не просто мифы Кордицепс вошел в медицинскую практику на Тибете примерно 600 лет назад. И, по словам миколога, спектр его действия на самом деле впечатляет. В первую очередь гриб является натуральным антибиотиком и подавляет рост пневмококков, стафилококков, стрептококков и многих других микробов. «Также это мощный афродизиак. Он здорово повышает либидо, причем у обоих полов — и у мужчин, и у женщин», — отметил эксперт.

Кроме того, гриб обладает иммуномодулирующей активностью: хорошо поддерживает защитные функции организма. Есть и подтвержденные противоонкологические свойства.

Он не только умеет, как и многие другие лекарственные грибы, перезапускать иммунную систему, поврежденную раковой опухолью, но и обладает непосредственным цитотоксическим действием на раковые клетки, то есть может их убивать. Михаил Вишневский

Отдельная история — влияние кордицепса на спортивные результаты. По словам собеседника 360.ru, гриб повышает насыщение кислородом мышц, причем любых: гладких, поперечнополосатых и даже сердечной. «В спорте это один из так называемых легальных допингов, если не номер один. Это мощный энергобустер, и он никем не запрещен», — указал кандидат биологических наук. Миколог привел исторический пример, напомнив о ярких победах китайских бегунов на мировых соревнованиях по легкой атлетике в разгар 90-х. «Китай брал первые места, потому что его Министерство спорта кормило кордицепсом спортсменов. И ребята показывали удивительные результаты», — сказал Вишневский.

Фото: Gemini

Почему большая часть рынка — подделка Спрос на уникальный гриб огромен, а предложение крайне ограничено. В мире ежегодно продается около 100 тонн китайского кордицепса, но реально на Тибетском нагорье собирают в несколько раз меньше. Отсюда — огромный рынок подделок.

Не менее 90% продающегося в мире китайского кордицепса высокогорного, дикорастущего — это подделка. Одно это само по себе говорит о ценности продукта и масштабах рынка.

Цена на подлинный гриб соответствующая: в худшем своем виде он стоит около 20 тысяч долларов за килограмм, а в лучшем — до 150 тысяч долларов. А что в России? По словам экспертов, ничего сопоставимого с кордицепсом китайским по ценности в России не растет. Самый дорогой гриб, который можно встретить на российских территориях, — это черный летний трюфель.

Черный летний трюфель растет у нас на юге европейской части, от Краснодарского края и дальше в сторону Кавказа. Это краснокнижный гриб, собирать его нельзя, но все равно собирают. Стоимость доходит до 40–50 тысяч рублей за килограмм от продавцов.

Еще один редкий гриб — ежовик гребенчатый. Чаще всего он встречается в двух точках страны: на Кавказе и в Приморье. «Его довольно мало, это реликтовый доледниковый гриб, поэтому только в этих точках он и сохранился», — заключил собеседник 360.ru.