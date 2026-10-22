Назван наихудший вариант завтрака

Врач Поляков: манная каша по утрам может навредить из-за скачка сахара в крови

Россиянам посоветовали более критично отнестись к тому, что будет у них на тарелке во время завтрака. Лучше отказаться от богатых быстрыми углеводами продуктов, как, например, манная каша, рассказал в беседе с aif.ru диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

«Самый плохой вариант завтрака, и последнего приема пищи — это продукты, богатые быстрыми углеводами. Например, советская манная каша — плохой вариант завтрака, который приводит к резкому скачку сахара в крови», — сказал он.

Поляков пояснил, что уровень сахара потом быстро падает и захочется снова поесть. Это может привести к перееданию.

Не лучший вариант для завтрака — оладушки и блинчики с джемами или сгущенным молоком. Овсяная каша на воде тоже далека от полезного завтрака, так как человек получит только углеводы, но останется без полезных жиров и полноценного белка.

Ранее диетолог Ана Лусон рекомендовала употреблять на завтрак 20-30 граммов белка в виде йогурта или яиц, а также клетчатку — фрукты и цельнозерновой хлеб. И не забывать про углеводы и жиры.