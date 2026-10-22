360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Назван наихудший вариант завтрака

    Врач Поляков: манная каша по утрам может навредить из-за скачка сахара в крови

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Россиянам посоветовали более критично отнестись к тому, что будет у них на тарелке во время завтрака. Лучше отказаться от богатых быстрыми углеводами продуктов, как, например, манная каша, рассказал в беседе с aif.ru диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

    «Самый плохой вариант  завтрака, и последнего приема пищи — это продукты, богатые быстрыми углеводами. Например, советская манная каша — плохой вариант завтрака, который приводит к резкому скачку сахара в крови», — сказал он.

    Поляков пояснил, что уровень сахара потом быстро падает и захочется снова поесть. Это может привести к перееданию.

    Не лучший вариант для завтрака — оладушки и блинчики с джемами или сгущенным молоком. Овсяная каша на воде тоже далека от полезного завтрака, так как человек получит только углеводы, но останется без полезных жиров и полноценного белка.

    Ранее диетолог Ана Лусон рекомендовала употреблять на завтрак 20-30 граммов белка в виде йогурта или яиц, а также клетчатку — фрукты и цельнозерновой хлеб. И не забывать про углеводы и жиры.

    Читайте также

    Врач раскрыл способ побороть обжорство по ночам

    Диетолог Лусон рассказала, что полезный завтрак должен сочетать белки, клетчатку, углеводы и жиры

    Диетолог Нишида отметила, что однообразные завтраки грозят нехваткой витаминов и клетчатки

    Диетолог Русакова назвала дефицит сна и прогулок одной из причин частых болезней школьников осенью

    Россиянам с повышенным холестерином и риском диабета посоветовали ограничиться 2–3 яйцами в неделю

    Россиянам рассказали, какие продукты помогут сохранить энергию в течение дня

    Диетолог Залетова назвала сладкие продукты причиной усталости школьников

    Диетолог Лебедева назвал лучшие продукты для защиты глаз от экранов гаджетов

    Диетолог Мухина развеяла миф о возможности похудеть на сладких продуктах