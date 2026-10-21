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    Первые признаки остеопороза. Врач рассказал, как не проморгать болезнь

    Ревматолог Глебова назвала снижение роста и переломы признаками остеопороза

    Фото: РИА «Новости»

    Остеопороз протекает незаметно и не вызывает боли. Для того, чтобы оценить плотность костей и диагностировать болезнь, людям старше 50 лет нужно проходить денситометрию. Об этом врач-ревматолог Скандинавского центра здоровья Лейсан Глебова сообщила «Известиям».

    По ее словам, опасность остеопороза заключается в бессимптомном течении. Пациенты узнают о болезни только при переломе от незначительного повреждения.

    «Отдельно стоит обратить внимание на уменьшение роста, сутулость и новую боль в спине. Так может проявляться перелом позвонка, хотя иногда он проходит почти незаметно», — сказала врач.

    При подозрении на перелом, снижении роста, а также женщинам после менопаузы и мужчинам старше 50 лет из зоны риска назначат денситометрию. Доктор измерит плотность костей и пропишет лечение.

    Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты для профилактики остеопороза и предостерегла от избытка белка.

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