Не просто вопрос уюта. Врач рассказал, что станет с кожей из-за нестираной постели

Постельное белье следует менять еженедельно. В обратном случае из-за размножившихся на ткани бактерий может обостриться экзема и дерматит. Об этом врач-косметолог, анестезиолог-реаниматолог высшей категории Светлана Артемова сообщила «Радио 1» .

«Чистые простыни — это не просто вопрос уюта, а реальная профилактика для кожи. <…> Особенно это касается людей с чувствительной кожей и склонностью к воспалениям», — сказала она.

По словам Артемовой, за сутки человек сбрасывает миллион клеток кожи, а за ночь теряет до полутора литра пота. Часть этих выделений останется на постели и становится питательной средой для бактерий, таких как золотистый стафилококк.

Трение кожи о грязную ткань чревато раздражением, обострением экземы и дерматита. Врач-косметолог посоветовала менять постельное белье не реже раза в неделю и стирать при температуре +60 градусов.

Опасность могут представлять в постели пылевые клещи. Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что они вызывают кашель и зуд.