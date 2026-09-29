Доцент Тарасова предупредила о вреде офисных перекусов для поджелудочной

Частые сладкие перекусы, жирные снеки и кофе натощак перегружают поджелудочную железу. Об этом рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова, сообщает RuNews24.ru .

Тарасова объяснила, что поджелудочная железа вырабатывает инсулин и пищеварительные ферменты. По ее словам, регулярная перегрузка органа может привести к нарушениям его работы, панкреатиту и диабету второго типа.

Печенье, конфеты и белые булочки резко повышают уровень глюкозы в крови. Если перекусывать ими три-четыре раза в день, железе приходится часто вырабатывать инсулин. Тарасова связывает такую привычку с риском инсулинорезистентности. Кофе натощак или со сладостями, по ее словам, повышает риск воспаления железы, а ежедневные жирные снеки создают дополнительную нагрузку, пишут «Известия».

Эксперт посоветовала проверять состав продуктов, которые продаются как полезные. В порции фруктового йогурта может быть до 15–20 граммов сахара, а мюсли и гранола нередко содержат сироп и масло.

Для перекуса Тарасова предложила выбирать яйцо с овощами, творог с яблоком или куриную грудку с огурцом. Она также рекомендовала есть регулярно и не отвлекаться на экран во время еды.