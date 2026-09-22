Педиатр Вергасов уточнил, что непривитых от полиомиелита детей разобщают на 60 дней
Ребенка без защиты от полиомиелита могут на 60 дней разобщить с группой, если другие дети получили живую оральную вакцину. Педиатр Дамир Вергасов отметил, что риск передачи вакцинного вируса здоровым непривитым детям крайне низок, пишет РИАМО.
Вергасов объяснил, что вакцинный вирус теоретически может передаваться непривитым детям. Поэтому в детских коллективах могут временно разобщать ребенка без иммунитета к полиомиелиту с теми, кто недавно получил оральную полиовакцину.
Педиатр подчеркнул, что в современных условиях риск заражения для здоровых детей оценивается как очень низкий.
Живую полиовакцину продолжают использовать, поскольку она формирует более стойкий иммунитет. Вакцина знакомит организм с инфекцией, после чего в слизистой кишечника вырабатывается секреторный иммуноглобулин и активируются лимфоциты, сообщает RT.