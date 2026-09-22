Педиатр Вергасов уточнил, что непривитых от полиомиелита детей разобщают на 60 дней

Ребенка без защиты от полиомиелита могут на 60 дней разобщить с группой, если другие дети получили живую оральную вакцину. Педиатр Дамир Вергасов отметил, что риск передачи вакцинного вируса здоровым непривитым детям крайне низок, пишет РИАМО .

Вергасов объяснил, что вакцинный вирус теоретически может передаваться непривитым детям. Поэтому в детских коллективах могут временно разобщать ребенка без иммунитета к полиомиелиту с теми, кто недавно получил оральную полиовакцину.

Педиатр подчеркнул, что в современных условиях риск заражения для здоровых детей оценивается как очень низкий.

Живую полиовакцину продолжают использовать, поскольку она формирует более стойкий иммунитет. Вакцина знакомит организм с инфекцией, после чего в слизистой кишечника вырабатывается секреторный иммуноглобулин и активируются лимфоциты, сообщает RT.