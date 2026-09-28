Рассадник пыли и болезней: когда менять подушку, чтобы ничем не заболеть
Со временем подушка может приобретать неприятный запах, даже если регулярно менять наволочки: в ткань и наполнитель проникают жир, слюна, остатки косметики и прочие выделения. Чем это опасно и когда незаменимый для сна аксессуар нужно менять, разобрался 360.ru.
Какие заболевания могут начаться из-за подушки
Главная опасность подушек — пылевой клещ, рассказала 360.ru инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени Владимирского, главный специалист по инфекционным болезням у детей Елена Мескина. Это особенно нужно учитывать аллергикам.
«Есть люди, у которых аллергия на перо, поэтому перьевая подушка не подходит, надо [использовать] из синтетических материалов и так далее. Саму подушку необходимо просушивать, это очень важно. В целом бывает иногда аллергия даже не на перо, а на клеща. В этой ситуации, безусловно, надо стирать наволочки», — отметила она.
По словам специалиста, синтетические наполнители всегда более гигиеничны.
Можно выбирать не очень дорогие подушки и периодически — раз в два-три года, когда они приходят в негодность или пачкаются сильно, — менять.
Из-за подушки, предупредила Мескина, также можно подцепить паразитов.
«Есть такое заболевание, как энтеробиоз — это детские глисты, острицы. Они в ночное время выползают и в складках откладывают яйца. И если дети садятся на подушку, а они могут так делать во время игры, то могут ее заразить», — объяснила врач.
Среди опасностей она также выделила стрептококковую инфекцию, когда на коже появляются мелкие зудящие пузыри, а после образуется достаточно грубая зудящая корочка.
Как правильно ухаживать за подушкой
Мескина подчеркнула, что подушки не должны быть влажными. Их необходимо просушивать на солнце или проглаживать утюгом.
«В любом случае, подушку надо держать в сухом состоянии, чтобы она дольше прослужила. <…> Температурная обработка белья — это в любом случае гигиенично», — добавила врач.
Эффективное домашнее средство против неприятного запаха — сода, сообщило издание Sleep Foundation. Порошок распределяют равномерно по изделию без втирания примерно на полчаса.
Чтобы предотвратить появление запаха, можно использовать специальные защитные чехлы. Следует стирать постельные принадлежности с учетом ярлыка конкретного изделия. Некоторые подушки нельзя стирать в машинке.
Однако в первую очередь важно найти причину запаха, а затем уже соблюдать правила стирки и сушки изделия.