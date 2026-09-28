Рассадник пыли и болезней: когда менять подушку, чтобы ничем не заболеть

Со временем подушка может приобретать неприятный запах, даже если регулярно менять наволочки: в ткань и наполнитель проникают жир, слюна, остатки косметики и прочие выделения. Чем это опасно и когда незаменимый для сна аксессуар нужно менять, разобрался 360.ru.

Какие заболевания могут начаться из-за подушки

Главная опасность подушек — пылевой клещ, рассказала 360.ru инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени Владимирского, главный специалист по инфекционным болезням у детей Елена Мескина. Это особенно нужно учитывать аллергикам.

«Есть люди, у которых аллергия на перо, поэтому перьевая подушка не подходит, надо [использовать] из синтетических материалов и так далее. Саму подушку необходимо просушивать, это очень важно. В целом бывает иногда аллергия даже не на перо, а на клеща. В этой ситуации, безусловно, надо стирать наволочки», — отметила она.

По словам специалиста, синтетические наполнители всегда более гигиеничны.