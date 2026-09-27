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    Назван овощ, полезный при гипертонии и болезнях сердца

    Врач Ямилова: кабачки выводят холестерин с токсинами и полезны для сердца

    Фото: РИА «Новости»

    Людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также склонным к отекам можно смело добавлять кабачок в еду, так как этот овощ практически не содержит натрия. Об этом РИА «Новости» рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медуниверситета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

    «Он богат калием, магнием, фосфором, кальцием, железом, а также витаминами С, В1, В2, В6, РР и каротином. Особую ценность представляет пищевая клетчатка», — пояснила она.

    Диетолог отметила, что кабачок способствует выведению лишнего холестерина и токсинов. Его рекомендовано использовать в диетическом и лечебном питании при заболеваниях ЖКТ. Кроме того, этот овощ повышает иммунный ответ, помогает укрепить нервную систему и полезен для профилактики ожирения.

    Ранее диетолог Антон Поляков сообщил, что кабачки благодаря содержанию растворимой и нерастворимой клетчатки улучшают моторику кишечника.

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