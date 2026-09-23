Раскрыты риски бесконтрольного приема витаминов и БАДов для печени и почек

Бесконтрольный прием витаминов и биологически активных добавок может нанести серьезный вред организму, в том числе привести к повреждению печени и почек. Об этом рассказал ИС «Вести» доктор медицинских наук, профессор, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

По его словам, витамины являются лекарственным препаратом и при самостоятельном бесконтрольном приеме возможна передозировка.

«Витамин А разрушает печень, например. Так, на минуточку. При передозировке. От витамина D, который направо и налево сейчас все используют, образуются камни в почках, и почки тоже очень сильно страдают», — сказал он.

Профессор добавил, что в аптеках людям не говорят, что те же БАДы не проходят строгий госконтроль по составу в отличие от витаминов. Также врачи не сообщают в систему фармакнадзора, если отмечаются осложнения при приеме БАДов. Их давно надо было запретить.

Два года назад в Японии два человека погибли и 106 попали в больницу после приема БАДов с красным дрожжевым рисом.