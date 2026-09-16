Россиянам назвали симптомы, которые должны насторожить при насморке

Профессор Кириченко: температура и боли говорят об осложнениях при насморке

Обычно насморк длится 5-7 дней, но если он затянулся, а человек чувствует себя хуже, следует обратиться к врачу. На это в беседе с 360.ru указала доктор медицинских наук, профессор кафедры оториноларингологии РУДН имени Патриса Лумумбы Ирина Кириченко.

«Температура повышается, возникают боли в области лица, особенно в области щек, лба, при наклоне вперед, при изменении положения головы, гнойные выделения из носа», — перечислила она.

Иногда, пояснила специалист, самочувствие ухудшается после мнимого выздоровления. А симптомы свидетельствуют, что развивается синусит или гайморит.

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