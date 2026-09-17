17 сентября 2026 16:00 «Холодная простуда» берет за горло: что это такое и как лечиться? Врач Водовозов объяснил, почему простуда может протекать без температуры Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Россияне стали жаловаться в соцсетях на необычную простуду: сильную боль в горле, насморк, кашель, сухость во рту и выраженную слабость при нормальной температуре. Некоторые заболевшие недоумевают, почему при таком самочувствии нет жара, и предполагают появление нового вируса. Что стоит за «холодной простудой», насколько она опасна и когда нужно обращаться к врачу — разбирался 360.ru.

Как протекает простуда без температуры В социальных сетях появилось множество сообщений о похожем недомогании. Пользователи жалуются на сильную боль и сухость в горле, насморк, кашель, слабость и ломоту, но отмечают, что температура при этом остается нормальной. Некоторые пишут, что из-за боли становится тяжело глотать, у других пропадает голос. Встречаются и рассказы о затяжном течении болезни. На этом фоне пользователи заговорили о якобы новом вирусе и стали называть состояние «холодной простудой». Жалобы появились на фоне сезонного роста заболеваемости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 15 сентября сообщила о начале эпидемического подъема ОРВИ и гриппа в России. При этом санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране она назвала стабильной.

Фото: Медиасток.рф

Что такое «холодная простуда»

Оснований считать описываемые симптомы проявлением какой-то принципиально новой инфекции пока нет, заявил 360.ru врач-терапевт высшей категории, научный журналист Алексей Водовозов.

Не думаю, что здесь что-то новое. Вирусов, которые вызывают у нас простудные заболевания, около 200, с различными вариациями. Поэтому нельзя однозначно сказать, что температура в обязательном порядке должна быть при любой простуде.

Слова Водовозова согласуются с данными Минздрава. Доцент кафедры поликлинической педиатрии Уральского государственного медицинского университета Маргарита Устюжанина 8 сентября сообщила, что под ОРВИ скрывается более 200 вирусов. При обычном течении болезни устанавливать конкретный возбудитель, как правило, не требуется. По словам эксперта УГМУ, типичными проявлениями ОРВИ считают насморк, першение в горле и кашель, а температура обычно находится в пределах 37,5–38 градусов. Грипп чаще начинается резко: слабость, ломота и головная боль возникают раньше насморка, а температура поднимается выше и сохраняется дольше.

Фото: Медиасток.рф

Почему температуры может не быть

Отсутствие жара при плохом самочувствии не означает, что иммунитет «обленился» или вирус научился его обманывать, объяснил Водовозов. Повышение температуры вызывает не сам возбудитель, а иммунная реакция организма, которая может различаться при разных инфекциях.

Некоторые вирусы провоцируют довольно высокий подъем температуры. А некоторые приходят тихонько, скажем так, делают свое дело и довольно быстро самостоятельно исчезают из организма.

Поэтому при ОРВИ могут появиться кашель, насморк, головная боль, слабость и ломота в суставах, но значительного подъема температуры не произойдет. Иногда, добавил Водовозов, показатели могут опускаться примерно до 35 с небольшим градусов. По его словам, это также может быть одним из вариантов реакции организма и само по себе не свидетельствует об опасном течении заболевания.

Фото: Медиасток.рф

Когда пора обращаться к врачу при простуде

Оценивать тяжесть болезни исключительно по градуснику неправильно. Водовозов посоветовал обращать внимание прежде всего на самочувствие и появление необычных или быстро усиливающихся симптомов. В частности, идти к врачу следует при нарастающей одышке, быстро прогрессирующей слабости или сильной головной боли, которая не уменьшается после приема обычных обезболивающих средств. Похожий перечень тревожных признаков приводит Минздрав. К ним относятся судороги и спутанность сознания, сыпь, сильная головная боль с рвотой, одышка, синюшность кожи, отказ от питья и выраженная заторможенность. Обратиться за помощью также следует, если повышенная температура не снижается к четвертому-пятому дню или возвращается после периода улучшения.

Фото: РИА «Новости»

Как лечить простуду без температуры

Каких-либо специальных методов лечения только потому, что ОРВИ протекает без жара, не требуется, отметил Водовозов. «Лучшее лекарство при любой простуде — это постельный режим. Независимо от того, есть температура или нет, если мы плохо себя чувствуем, то лучше больше лежать», — сказал терапевт. Врач также рекомендовал пить достаточно жидкости: воду, морс или некрепкий чай. Самостоятельно принимать антибиотики при обычной вирусной инфекции не следует. В Минздраве напомнили, что против вирусов они бесполезны, а необоснованный прием может способствовать развитию устойчивости микроорганизмов. Роспотребнадзор также рекомендует при появлении симптомов респираторной инфекции оставаться дома, обратиться к врачу и выполнять его назначения. Для снижения риска заражения специалисты советуют мыть руки, проветривать помещения и избегать тесного контакта с заболевшими.

Фото: Медиасток.рф

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