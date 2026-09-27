Сегодня 19:30 «Чтобы не кусочничал на переменах». Назван идеальный завтрак для школьника Фото: Hendrik Schmidt / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Учебный год набрал обороты, и перед родителями снова встал вопрос: чем накормить школьника утром, чтобы он не проголодался через час и не кусочничал на переменах? Что должно быть в тарелке ребенка, что делать, если он не хочет есть с утра, и какие ошибки допускают родители, разбирался 360.ru.

Из чего собрать полезную тарелку Педиатры уверены: сок с булочкой или хлопья с молоком утром — это не полноценный прием пищи, а быстрые углеводы, которые дают совсем небольшой запас энергии. «Уже через час без длительных углеводов энергоспособность ребенка будет снижаться», — отметила в беседе с 360.ru врач-педиатр Юлия Сиверцова. В первую очередь правильный завтрак школьника должен быть построен на сложных углеводах. Но и это не все — важно соблюсти баланс нескольких компонентов.

Прием пищи должен включать в себя сложные углеводы для энергии, белки для роста и сытости, а также жиры и клетчатку. Это обязательно. Юлия Сиверцова

Эксперт привела конкретные примеры того, как может выглядеть идеальная тарелка завтрака перед началом учебного дня. «Подойдет каша — например, гречневая или пшенная. Или цельнозерновой тост. Я также считаю прекрасным вариантом яйца или творог. И к этому надо непременно добавлять свежие овощи, фрукты или ягоды», — указала собеседница 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Варианты комбинаций следующие: цельнозерновой тост можно подать с яйцом и овощами, кашу — со сливочным маслом и нежирным мясом — например, с котлетой из индейки. Что касается жиров, здесь важно не впадать в крайности: большое количество не требуется, но и обезжиривать завтрак тоже не следует.

Если творог, то ребенку неплохо было бы давать калорийный, с 15-17% жирности. Из него можно сделать сырники: пожарить или запечь.

Ребенок не хочет есть с утра: что делать По словам специалиста, отсутствие аппетита сразу после пробуждения — норма, и касается это не только школьников. «Сразу после пробуждения не только ребенок не хочет есть. В основном при правильно выстроенном рационе никто не хочет есть», — пояснила врач. В таких случаях для начала необходимо просто помочь ребенку проснуться.

Лучше всего с утра выпить стакан чистой воды. А пока ребенок чистит зубы, ему не помешает сделать утреннюю зарядку. Тогда, я вас уверяю, аппетит проснется.

Нужны ли перекусы и что давать с собой Сиверцова подчеркнула: при правильно выстроенном рационе не требуются и перекусы. Однако бывают исключения, когда ребенок быстро растет и тратит очень много энергии. «В любом случае никаких сладостей и газированных напитков. Это вообще следует полностью исключать из детского рациона. С собой можно давать тосты с сыром, отварной индейкой или курицей. Или делать самостоятельно шаурму с мясом и овощами», — порекомендовала собеседница 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Главная ошибка родителей Самая распространенная ошибка, по словам врача, пришла к нам из американского кинематографа. «У нас годами укоренялось из американских фильмов, что утренний прием пищи — это сладкие шарики с молоком. К сожалению, это грубейшая ошибка, и поэтому дети потом постоянно хотят есть», — рассказала Сиверцова. Плюс к этому сладкие соки и воды, которыми родители пытаются подпитать ребенка. Это те же самые быстрые углеводы, которые не приносят организму практически никакой пользы. Когда пора к врачу По словам эксперта, избирательность в еде у школьника — не всегда тревожный звоночек. А вот заметный набор веса у ребенка действительно может быть поводом обратиться за помощью к специалисту. Впрочем, по наблюдениям педиатра, консультация зачастую бывает нужна не детям, а их родителям. «Бывает, что родители на пустом месте начинают раздувать трагедию, постоянно демонстрируя свою озабоченность здоровьем ребенка. Или же, наоборот, не обращают никакого внимания на детей, и те растут как трава в поле. Важен баланс», — заключила педиатр.